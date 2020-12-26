Литовцы ищут, где провести Новый год: не жалеют денег и на приватные ужины

Поскольку правительство ужесточило правила карантина и ограничило торговлю, услуги и даже передвижение, отели не сдаются и приглашают в соответствии со всеми требованиями безопасности отпраздновать Новый год у них - предлагают праздничный ужин в номерах. Менеджеры отелей не скрывают, что из-за последних ограничений на передвижение между муниципалитетами им придется пересматривать список гостей, сделавших бронирование, но открыто заявляют, что есть люди, которые хотят так провести праздники.

Из-за ограничений отменяют бронирование в Паланге, Неринге

По словам Э. Шишкаускене, в этом году, несмотря на пандемию, в гостиницах было много бронирований на большие праздники года. По ее словам, жители столицы планировали провести каникулы в Паланге, Неринге, собираться небольшими группами, семьями, менять обстановку, заказывать еду в номера.

Однако по мере того, как правительство ужесточает карантин и ограничивает передвижение между муниципалитетами, жители массово отменяют бронирование на праздничный период. "Мы наблюдаем массовые отмены бронирования, и я поддерживаю это. Думаю, что в Паланге и Неринге было бы много людей, но нам действительно нужно воздержаться от этого в такой период", - сказала она.

Э. Шишкаускене подтвердила, что, скажем, люди, проживающие в том же городе, где находится гостиница, смогут приехать на праздники и заказать ужин в номер, но сомневается, что найдется много желающих.

"Но я действительно не думаю, что их будет много, потому что я думаю, что раньше идея заключалась в том, чтобы приехать из других городов, сменить обстановку, но я действительно не думаю, что местные жители сейчас пойдут в отели, потому что цены на ужин тоже не низкие.

Я думаю, это будет больше для тех людей, которые живут в отелях и не имеют выбора. Есть те, кто живет в гостинице, скажем, есть белорусы, солдаты НАТО в Вильнюсе, те, у кого долгосрочная аренда, им, видимо, рестораны, которые работают в гостиницах, принесут в номер праздничный ужин, если будет такая необходимость.

С некоторых пор еда в гостиницах доступна только в номере, поэтому о праздновании в ресторанах не может быть и речи", - сказала Э. Шишкаускене и подчеркнула, что сообщество гостиниц и ресторанов поддерживает все эти запреты, несмотря на то, что люди отказываются от резерваций.

"Конечно, лучше было бы узнать об этом раньше, но что ты будешь делать? Жизнь людей - приоритет", - сказала она.

Платят и несколько сотен евро

Расположенный в центре Вильнюса, на улице Субачяус, роскошный пятизвездочный отель и ресторан Imperial Hotel & Restaurant является одним из тех, которые предлагают жителям новогоднее размещение и ужин.

Согласно социальной сети отеля в Facebook, цены на новогодние предложения здесь зависят от того, хотите ли вы взять приготовленную еду с собой, поесть в номере или планируете остаться на ночь.

Правда, ужин с напитком, закусками, некоторыми основными блюдами и десертом на вынос стоит 58 евро / чел., Если вы хотите поужинать в номере - 125 евро / чел., А если вы планируете ночевать, то придется выложить больше ста евро.

Проживание и ужин на двоих в номере люкс - 396 евро, в апартаментах люкс - 496 евро, в королевских апартаментах, которых, согласно объявлению, больше нет, - почти 600 евро.

Анджей, управляющий рестораном Imperial Hotel & Restaurant, объяснил Delfi, что сегодня есть много людей, которые заинтересованы в таких предложениях отелей и ресторанов.

"Интересующихся достаточно. Еще не так много тех, кто подтвердил, что приедет, но люди звонят каждый день.

В соответствии с тенденциями нашего ресторана, крупные заказы обычно происходят на последней неделе. Все королевские апартаменты распроданы. Остались номера люкс и апартаменты", - сказал он, а когда его спросили, означает ли это, что литовцы не экономят деньги на встречу Нового года, он добавил, что для некоторых такие суммы кажутся большими, а для других - нет.

"Люди не могут куда-то улететь, они экономят деньги и, оказывается, могут позволить себе немного больше", - сказал он. На просьбу рассказать, как выглядит такой праздничный ужин, менеджер ресторана сказал, что перед приходом гостей номера дезинфицируют специальными лампами, а после начала праздничного ужина обслуживающий персонал входит в номер только один раз - при доставке.

"Все делается для того, чтобы было меньше контактов", - сказал Анджей.

Половина отеля зарезервирована

Отель Artis в центре Вильнюса также предлагает провести Новый год в своем отеле.

Артурас Вайнора, глава сети отелей Centrum Hotels, сказал, что почти половина отеля забронирована на Новый год, но из-за ограничений передвижения будет рассмотрен вопрос, как действовать дальше.

"Сейчас мы следим за рынком и разговариваем с командой, мы хотим узнать, откуда наши гости, мы будем звонить каждому клиенту по поводу бронирования, которое у нас есть на Новый год, и выясним, из какого муниципалитета человек.

Потому что, согласно новому порядку, некоторые люди просто не смогут приехать, поэтому остаются жители Вильнюса и гости из-за рубежа, эмигранты. В настоящее время ситуация очень неопределенная", - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!