Кровавое Рождество в Висагинасе: женщина убита в своем доме

В Висагинасе, в своем доме, обнаружена, предположительно, до смерти избитая женщина.

Департамент полиции сообщает, что 25 декабря, в 22.05, в Висагинасе, на улице Ветерану, дома было обнаружено тело женщины (1970 г. р.) со следами побоев.

Задержаны нетрезвые подозреваемые (1,3 пром) мужчина (1966 г.р.) и (1,51 пром) мужчина (1968 г.р.).

Начато досудебное расследование по статье 129 (1) УК Литовской Республики (убийство другого человека наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет).

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