Оправдания водителей на пункте пропуска: едут искупаться в озере, купить прицеп, полюбоваться празднично украшенными городами

Водители рассказывают пограничникам, которые контролируют передвижение между муниципалитетами, о различных целях своих поездок. Одни едут в соседний район купаться в озере, другие хотят прогуляться и полюбоваться Друскининкай или Нерингой, говорится в пресс-релизе СОГГЛ.

С утра среды до утра субботы пограничники развернули 494 автомобиля, которые направлялись в другие муниципалитеты. Во время первого этапа такой меры на прошлых выходных сотрудники СОГГЛ, помогавшие полиции, не пропустили почти полтысячи автомобилей за пределы муниципалитета.

Со среды, 23 декабря, на въездах в города снова дежурят патрули сотрудников СОГГЛ, проверяют, имеют ли путешествующе право въезда на другую территорию со стороны муниципалитета, в котором они проживают.

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До утра субботы сотрудники СОГГЛ не позволили в общей сложности 494 автомобилям выехать из одного муниципалитета в другой без каких-либо уважительных причин. Этих водителей и их пассажиров сотрудники СОГГЛ развернули, поэтому путешественникам пришлось вернуться в муниципалитет по месту жительства.

Кроме того, за это время пограничники, осуществлявшие контроль, выявили 6 нарушений правил карантина и 22 других нарушения.

В первый день Рождества двое жителей Друскининкай объяснили остановившим их пограничникам, что едут в соседний Лаздийский район купаться в озере. Сотрудники СОГГЛ предложили им искупаться в водоемах Друскининкайского муниципалитета и развернули машину.

Было много путешественников, которые отправились в Нерингу или Друскининкай, чтобы просто погулять и посмотреть, как украшают курорты в праздничный период. В первый день Рождества были также водители, которые поехали в соседний муниципалитет, чтобы оплатить услуги, купить автомобильные прицепы или решить различные бытовые дела. На первом этапе такой помощи полиции, который длился с 18 по 20 декабря, пограничники не пропустили 491 машину, выявили 4 нарушения правил карантина и 8 других нарушений.

В периоды с 18 по 20 декабря, с 23 по 27 дней и с 31 декабря по 3 января к таким постам контроля было направлено в общей сложности около 270 патрулей СОГГЛ в составе двух пограничников. Правда, столько сотрудников СОГГЛ не дежурят одновременно. Патрули меняются каждый день, что обеспечивает бесперебойное выполнение прямых функций СОГГЛ, связанных с физической защитой границ, работой на международных контрольно-пропускных пунктах с соседними странами, контролем нелегальной миграции и так далее.

Контроль за перемещением лиц между муниципалитетами в основном осуществляется пограничниками в приграничных регионах. Например, путешественники не должны удивляться, увидев, что сотрудники СОГГЛ их останавливают при въезде в Шилуте, Пагегяй, Вилкавишкис, Друскининкай, Шальчининкай, Швенченис, Игналину и другие города. Пограничные патрули также работают на блокпостах возле Клайпеды, Паланги, Шяуляй, Вильнюса, Варены и других мест.

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