После праздников придут перемены: весь снег растает

Во второй день Рождества ожидается снег, а изморось возможна разве что у моря. Днем в Паневежском и Утянском уездах выпадет больше снега. Температура упадет до 1-6 градусов мороза, образуется гололедица. Днем термометры покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер будет западный, юго-западный, 6-11 м/с.

По мере отступления циклона в ночь на воскресенье, над страной будет усиливаться поле более высокого давления. Ночью местами пройдет снег. Днем будет сухо и ясно, усилится юго-западный, южный ветер. Ночью на берегу моря, днем ​​в западных районах порывы ветра будут достигать 15-17 м / с. Ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В понедельник в Литву придет новая зона осадков, а вместе с ней и более теплая погода. Ночью в некоторых южных районах страны пройдет снег, будет скользко . Температура упадет до 2-6 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 м / с. Осадки ожидаются во многих районах страны. Снег сменится мокрым снегом, вечером на юге страны пойдет дождь. Воздух прогреется до 0-5 градусов.

Вероятно, что во вторник все остатки скопившегося снега растают. Ночью пройдут небольшие дожди: изморось, дождь, а днем ​​на большей части территории страны будет более интенсивно. Юго-восточный ветер останется сильным. Температура будет повышаться даже ночью, днем ​​поднимется до 2-7 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!