С ростом числа пациентов с COVID-19 в больницы будет доставлено оборудование почти за 480 тысяч евро

ELTA ru.DELFI.lt

Из-за наплыва пациентов с COVID-19 в последние недели в больницах страны не хватает не только персонала, но и медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов и спасения их жизней. Срочно выяснив потребности медицинских учреждений, концерн SBA на этой неделе закупил и передал больницам большое количество недостающих медицинских устройств, от легочных вентиляторов, систем подачи кислорода до реанимационных кроватей и мониторов жизненно важных функций, говорится в сообщении SBA.

По словам президента SBA Арунаса Мартинкявичюса, больницам будет передано 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые обеспечат респираторную функцию для тяжелых пациентов. Еще 9 систем терапии с высоким содержанием кислорода будут обеспечивать пациентов кислородом и могут помочь им избежать интубации легких, 9 мониторов жизненно важных функций будут постоянно контролировать состояние пациентов, 16 концентраторов кислорода будут подавать кислород в палаты, 15 коек для реанимации позволят принять больше тяжелых пациентов, портативный рентген позволит быстро диагностировать и контролировать состояние легких тяжелых пациентов, чтобы своевременно принимать жизненно важные решения о лечении. 75 инфузионных насосов будут автоматически дозировать и подавать лекарства пациентам, затронутым вирусом, а 5 систем дезинфекции ликвидируют инфекцию в помещениях больницы. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 479 тысяч евро. Статьи по теме: В субботу в Литву прибудет вакцина от COVID-19 За сутки в Литве установлено 2350 новых случаев коронавируса, умерли 23 человека По словам А. Мартинкявичюса, цель заключалась в том, чтобы помочь не только крупным, но и более мелким больницам, в которых также отсутствует необходимое оборудование для борьбы с COVID-19. Поддержка SBA достигнет клиник Сантарос, больницы Литовского университета медицинских наук в Каунасе, Клайпедского университета, Шяуляйской республиканской и Паневежской республиканских больниц. Также - больниц в Расейняй, Шилуте, Укмерге, Утене и Висагинасе. SBA также дарило недостающее оборудование больницам во время весеннего карантина. Тогда были закуплены вентиляционные устройства и дезинфекционные машины и переданы в медицинские учреждения Литвы. Включая современное оборудование, общая стоимость поддержки, предоставленной SBA и его сотрудниками во время пандемии в этом году, составляет почти 650 000 евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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