Влияние второй волны пандемии в Литве: прогнозируют неизбежный рост цен в строительном секторе

Строительный сектор уже фиксирует перемены, которые несет вторая волна коронавируса. Первую волну он перенес легко, а на этот раз ситуация изменилась. Из-за больных или находящихся в изоляции работников останавливаются проекты, возникают проблемы и с доставкой стройматериалов. Специалисты в этой сфере снова прогнозируют рост цен.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что во время первой волны проекты останавливались по иным причинам, сейчас проблемы более серьезные.

"Вторая волна уже серьезно повлияла. Сколько людей в строительном секторе болеет на данный момент, мы не можем сказать, но в каждой второй компании есть случаи заболевания или изоляции работников. Мы считаем, что в строительном секторе больных немало", - сказал Гедвилас, заметив, что сейчас количество разрешений на строительство увеличилось, а вот сами подрядчики не могут нормально работать, поскольку не хватает рабочих, люди болеют.

Кроме того, по его словам, не хватает квалифицированных работников. Их нехватку пытались компенсировать за счет работников из третьих стран, но сейчас их ввоз осложнен.

По словам Гедвиласа, 65% подрядчиков уменьшили планы в связи со строительством, а 34% частных лиц временно остановили строительство. Он заметил, что известны также случаи, когда компании пытаются скрыть факт заболевания своих работников, поскольку боятся не выполнить заказ к сроку. Правда, по словам Гедвиласа, такие случаи редки.

"Есть случаи, когда сами работники не болеют, но болеют члены их семей, поэтому они должны изолироваться. Бывают случаи, когда на таких людей давят из-за того, что компания обязалась выполнить работы к установленному сроку", – прибавил он.

Гедвилас заметил, что около 52% подрядчиков планируют плохие результаты, поскольку вторая волна неизбежно коснется строительного сектора. Он считает, что ситуация изменилась бы, если бы работников тестировали за счет государства. Кроме того, чтобы в отношении подрядчиков не вводили санкции, если они докажут, что опаздывают со сроками по важным причинам.

Глава Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что стоимость строительных работ составляет существенную часть стоимости заказов.

"(...) надо учитывать, что строительные работы подорожают. Как мы знаем, привезти работников из третьих стран сейчас очень непросто, кроме того, надо удерживать наших работников, чтобы они не уехали за границу. По этой причине людям надо предлагать конкурентную зарплату по сравнению с зарплатой на Западе, чтобы люди не уехали. Так много новых специалистов, сколько требуется, на рынок не приходит", – заметил собеседник.

По его прогнозам, цены в частном секторе увеличатся на 5-7%.

Гедвилас сказал, что трудно прогнозировать, на сколько подорожает строительство. По его словам, в ходе опроса 64% компаний указали, что расходы на строительство увеличились на 10%. 23% указали, что расходы увеличились больше чем на 10%. 41% участников опроса указал, что зарплаты работников увеличились на 10%, а 25% подтвердили, что цены выросли больше чем на 10%.

"Подрядчики следят за ситуацией, за тенденцией роста цен, мы видим, что 87% участников опроса однозначно говорят о том, что расходы увеличились. Что касается будущего – в сфере госзакупок должны произойти изменения, поскольку сейчас сильно рискуют те, кто установил самые низкие цены", – сказал Гедвилас.

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