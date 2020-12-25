Жители Литвы больше других в ЕС тратят на еду и на транспорт

По данным "Евростата", жители Литвы больше других жителей ЕС тратят на продукты питания и транспорт. Кроме того, литовцы больше других склонны покупать свое жилье, чем арендовать его.

Литовцы по расходам на питание занимают в ЕС второе место (20% доходов). Больше жителей Литвы на еду тратят только румыны (26% доходов).

По данным "Евростата", на третьем месте по расходам на продукты в ЕС – эстонцы (19%), на четвертом – болгары (18%), на пятом – хорваты (18%).

Меньше всего на продукты тратят ирландцы (9%), жители Люксембурга (9%) и австрийцы (10%). Средний показатель расходов на продукты в ЕС составляет 13%.

Литовцы больше тратят и на транспорт

Литовцы – преданные поклонники автомобилей. Это показывает статистика: Литва занимает третье место по расходам на транспорт.

По данным "Евростата", жители Литвы тратят на транспорт 15,8% своих доходов. Больше тратят жители Словении (17%) и Люксембурга (16%).

Средний показатель по ЕС составляет 13,1%.

Меньше всего на транспорт тратят жители Словении (6,5%), Хорватии (9,4%) и Чехии (10%).

В Литве свое жилье есть у 9 из 10 жителей, в Германии – у половины

Жители Литвы занимают 4 место в ЕС по проценту собственного жилья.

По данным "Евростата", своя квартира или дом есть у 90% жителей Литвы, всего 10% арендуют жилье.

Больше собственного жилья есть только у жителей Румынии (96%), Венгрии (92%) и Словакии (91%).

Средний показатель по ЕС составляет 70%.

Меньше всего собственного жилья у жителей Германии (51%), Австрии (55%), Дании (61%) и Швеции (64%).

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