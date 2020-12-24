Премьер-министр поздравляет жителей Литвы с Рождеством

Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравляет жителей Литвы с Рождеством. Она призывает всех быть вместе с врачами, полицейскими и волонтерами.

Дорогие,

мы навсегда запомним уходящий год.

Год, когда вокруг было столько страха, одиночества, потерь и грусти. Однако вместе с тем это был год, когда мы больше верили, больше открыли для себя, искали новые способы общения и радовались мелочам.

Пришлось научиться жить иначе. И еще какое-то время придется так жить.

В этом году Сочельник и Рождество будут иными.

Однако, находясь на расстоянии, мы на самом деле находимся рядом с теми, кем дорожим.

Даже одиночество сейчас имеет большой смысл.

Поэтому я верю, что сегодня вечером у такого важного для нас праздничного стола, у которого нас в этом году меньше, а некоторые сидят одни, в сердцах мы не одиноки.

Я верю, что вирус нас не одолеет.

Мы вместе.

Вместе с врачами, полицейскими, волонтерами.

Пусть яркая рождественская звезда напомнит нам о том, что свет всегда побеждает тьму.

Пусть Рождество будет щедрым тем, по чему Вы больше всего истосковались. Пусть чудо рождественской ночи в этом году исполнится не только для детей.

Желаю всем Вам здоровья! И, конечно, будьте счастливы!

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