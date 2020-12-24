После ужесточения карантина жители Литвы стали реже ходить за покупками

Неделю назад в Литве были ужесточены условия карантина, после этого жители Литвы стали реже ходить в магазины и больше времени проводить рядом с местом, где они живут.

Данные о мобильности жителей Google показали, что после того как 16 декабря вступили в силу новые правила карантина, по сравнению с базовым периодом до пандемии (с 6 января до 3 февраля) люди на 64% меньше стали посещать магазины.

Однако перед введением новых правил, в минувший понедельник и вторник, она была меньше всего на 24-25%. А с 1 по 13 декабря активность была на 39-45% меньше, чем в начале года.

В то же время жители стали больше ходить около своих домов – в конце прошлой недели этот поток был на 17-19% больше, чем в начале года, а до ужесточения - на 4-12% больше.

Значительно снизилось количество пассажиров в общественном транспорте – в конце прошлой недели на нем ездило наполовину меньше пассажиров, чем в начале года. В начале прошлой недели пассажиров было на 25% меньше.

Поскольку, по распоряжению правительства, все, кто может, должны работать из дома, меньше людей ездит на работу.

По данным Google, в начале декабря общественным транспортом пользовалось на 30% людей меньше, чем в начале года, а после ужесточения правил на 45% меньше. О снижении мобильности людей в среду говорила и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Однако она сказала, что о том, как действует ужесточенный карантин, можно будет говорить на следующей неделе.

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