"Это очень болезненная утрата, поскольку медсестра работала на передовой, в отделении для больных с температурой, ответственно выполняла все поставленные перед ней задачи и старалась помочь больным", – писал он.
"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования близким погибшего героя", – писал Томкус.
По случаю праздников мэр призвал жителей соблюдать действующие ограничения, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.
В Литве от COVID-19 скончались 1143 больных, еще 572 умерли по другим причинам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!