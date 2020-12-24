Коронавирус унес жизнь медсестры, работавшей с ковидными больными

От коронавируса скончалась медсестра Кайшядорской больницы, которая работала в приемном отделении для больных с температурой. Об этом в среду сообщил мэр Кайшядорского района Витянис Ромкус.

"Это очень болезненная утрата, поскольку медсестра работала на передовой, в отделении для больных с температурой, ответственно выполняла все поставленные перед ней задачи и старалась помочь больным", – писал он.

"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования близким погибшего героя", – писал Томкус.

По случаю праздников мэр призвал жителей соблюдать действующие ограничения, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

В Литве от COVID-19 скончались 1143 больных, еще 572 умерли по другим причинам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!