Минобороны Литвы заключило договор на 8 млн евро о закупке противотанковых ракет Javelin

Агентство по оборонным ресурсам на этой неделе подписало с правительством Соединенных Штатов Америки дополнение к договору о закупке противотанковых ракет Javelin на сумму более 8 млн евро (10 млн долларов).

Как сообщило в среду Министерство обороны, Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для этой системы. Вооружение поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.

"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы", - говорится в пресс-релизе.

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Министерство подчеркнуло, что США является основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и является стратегическим партнером Литвы.

"США активно участвует в реализации мер по обеспечению безопасности в Балтийском регионе, усиливая безопасность и стабильность региона. Своими военными, техникой и финансовыми ресурсами США активно вносит свой вклад в оборону нашего региона", - утверждает министерство.

Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 м до 2,5 км. Система действует по принципу "выстрелил-забыл": после фиксации цели и выстрела ракета сама управляет полетом до цели.

Javelin - это боевая ракета с двухрежимным взрывателем, может атаковать танк противника при лобовом столкновении или на небольшой высоте над ней (до 150 метров). В ракетах используется система "мягкого пуска", когда воспламенение маршевого двигателя происходит после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние, поэтому сложно установить место запуска.

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