"Сегодня у нас уже был такая генеральная репетиция с пятью нашими координационными центрами - с пятью крупнейшими больницами в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Мы обсудили и попробовали делать, такая общая цель, чтобы в 8 утра по всей Литве одновременно во всех пяти центрах в ту же самую минуту началась вакцинация - такой символический шаг с самого утра и все вместе", - на совещании в правительстве в среду сказал министр.
По его утверждению, это делается для того, чтобы избежать конкуренции между разными медицинскими учреждениями.
Вакцина, отметил министр, прибудет в Литву днем ранее - 26 декабря. Не сообщается, каким транспортом она прибудет, когда и куда именно.
Министр также добавил, что журналисты смогут получить видеоматериалы о доставке вакцины, также планируется пресс-конференция.
"Мы все чувствуем, что действительно хорошо подготовились", - заверил министр.
Он напомнил, что в первую очередь будут прививаться медики, затем - работники и пациенты учреждений паллиативного ухода. Первую стадию планируется завершить в январе-феврале, в зависимости от графика поставок вакцины.
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