Пьяные белорусы нелегально пересекли границу, а, протрезвев, попросили убежища в Литве

Друскининкайские пограничники задержали двоих нетрезвых белорусов, которые незаконно пересекли границу. Позже они попросили убежище в Литве.

В среду после полуночи пограничники зафиксировали факт незаконного пересечения границы около деревни Латяжерис. Сначала они зафиксировали, как два человека подошли к границе со стороны Беларуси. Потом они пересекли границу и поспешили вглубь Литвы.

Пограничники пошли по следу нарушителей и задержали их в 1,5 км от места пересечения границы. Оба нарушителя были задержаны. Задержанные были пьяны.

Выяснилось, что один из задержанных - 25-летний гражданин Беларуси. У него с собой был паспорт. В организме мужчины было 0,98 промилле. У второго задержанного документов не было, он сказал, что является 30-летним гражданином Беларуси (в его организме было 2,19 промилле).

Задержанные провели ночь под арестом на заставе. Утром они попросили об убежище в Литве. Эти заявки были переданы Миграционному департаменту.

В среду в полдень обоих задержанных перевели на КПП Райгардас в специальное помещение для просителей убежища.

Задержанных проверят на COVID-19. После получения результатов будет решаться вопрос их проживания до принятия решения об убежище.

Ведется расследование.

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