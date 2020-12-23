Врачи с беспокойством ждут праздничных выходных: в больницах Вильнюсского региона количество больных удвоилось

Долгие праздничные выходные всегда бывают напряженным временем для врачей, а на этот раз они будут особенными из-за коронавирус. Представитель вильнюсской Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене в среду во время короткой пресс-конференции сообщила о том, как больницы Вильнюсского региона подготовились к долгим выходным.

"4 дня для нас - довольно серьезный вызов. <...> Эти выходные будут самыми сложными", – считает Билотене-Мотеюнене.

По ее словам, сейчас в больницах заполнены 84% коек.

"Мы ведем переговоры со всеми больницами региона, пациентов выписывают, это нас, возможно, спасет в эти выходные. Если неделю назад в сутки госпитализировали 40-50 пациентов, а сейчас несколько дней подряд госпитализируют по 80 человек в сутки. С прошлой недели цифры практически удвоились", – заметила представитель клиники.

По ее словам, если сейчас в регионе освободят 200 коек, этого не хватит на 4 дня.

"Мы подготовили кое-какой план, но как у нас, так и в других учреждениях мы каждый день узнаем о заболевшем и находящемся в самоизоляции персонале. У нас есть койки, но не хватает персонала. Нам помогают волонтеры. Они обучены. С 24 декабря к нам придут работать 100 волонтеров. Мы им очень благодарны. Это помощь, руки, которых нам не хватало", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Практика показывает, что в первые дни выходных пациентов поступает меньше, но в субботу-воскресенье ждет серьезный вызов.

"Вероятно, тогда количество коек и персонала будет критическим. Но мы настроены позитивны. Мы постараемся решать проблемы своевременно, чтобы людям не пришлось ждать в машинах скорой помощи на улице.

Мы не уверены в том, сколько у нас будет персонала, каждый день десятки людей оказываются в изоляции, у нас есть очаги и, к сожалению, мы не можем переводить людей из одного отделения в другое.

Мы стараемся решать эту проблему. Мы никого не пугаем, но хотим сказать, что эти выходные особенные. Мы будем реагировать на ситуацию", – обещала Билотене-Мотеюнене.

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