В результате ДТП погиб водитель легковушки.

По предварительным данным Клайпедской полиции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо молоковоза.

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