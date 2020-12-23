Из-за лопнувшей покрышки молоковоза погиб невинный человек

ru.DELFI.lt

23 декабря, в 11.40 ч., на магистральной дороге A11 (Шяуляй-Паланга), около дер. Нарвайшяй, на встречную полосу выехал молоковоз, следовавший в сторону Плунге. Он столкнулся с автомобилем VW Passat.

В результате ДТП погиб водитель легковушки. По предварительным данным Клайпедской полиции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо молоковоза. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!