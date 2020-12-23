Сейм: максимальная субсидия за простой с января – 1,5 ММЗ

Максимальная субсидия за простой работников во время карантина с января составит 1,5 минимальной месячной зарплаты (ММЗ), - 963 евро, а не две ММЗ (1284 евро), как предлагалось ранее.

Такую поправку к Закону о занятости в среду принял Сейм: "за" проголосовали 122 члена Сейма, три человека воздержались.

"Попытаемся сохранить как можно больше рабочих мест", - заявил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

"Аграрий" Валюс Ажуолас выразил сожаление, что финансирование для этих выплат предусмотрено только на месяц, в лучшем случае на два, а при использовании резерва правительства - на три.

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