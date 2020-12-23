Президент Литвы призывает пожилых людей прививаться от коронавируса

В среду президент Литвы Гитанас Науседа, общавшийся удаленно с представителями организаций пожилых лиц, призвал людей старшего возраста прививаться от коронавируса.

"Я призываю каждого пожилого человека в ближайшем будущем воспользоваться возникающей возможностью прививки от коронавируса, и таким образом позаботиться о своем здоровье в будущем", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

На встрече, кроме вакцинации, речь шла о политике сокращения социальной отчужденности и бедности, доступности медицинских услуг и помощи, соблюдении карантинных правил в праздничный период, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства уделил внимание и подписанным в середине декабря изменениям в законе о социальном пенсионном страховании, который создает предпосылки для индексации пенсий в 2021 году и их роста почти на 10%. Глава государства отметил, что это первый значительный шаг в повышении уровня жизни пожилых людей и сокращении неравенства доходов и отчуждения целых групп общества.

Глава государства также обратил внимание организаций пожилых людей на меры по сокращению проблемы одиночества, особенно в праздничный период. По причине более строгих карантинных мер большинство людей пожилого возраста встретят праздники вдали от близких, и это может вызвать ухудшение их психологического самочувствия.

Президент призвал поощрять удаленное общение во время Рождества и Нового года.

Вакцинация от коронавируса в Литве начнется 27 декабря. Первыми будут прививать медработников, работающих с пациентами, больными коронавирусом.

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