Правительство Литвы рекомендует не водить детей в детсады, родители смогут получить выплаты

В связи с рекомендациями правительства Литвы не водить детей в дошкольные учреждения, родители смогут получать выплаты по болезни за уход за ребенком дома .

Сейм в среду 118 голосами "за" и при семи воздержавшихся принял такую поправку к Закону о социальном страховании по болезни и материнству. Ее инициировали представители "аграриев" - бывший министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис и депутат Томас Томилинас.

В постановлении правительства рекомендовано участие в программах дошкольного образования только тех детей, чьи родители не могут работать дистанционно.

Парламентарии предложили, чтобы родители дошкольников смогли получать выплату, если соблюдают рекомендации правительства и не водят детей в образовательные учреждения. Аргументы в пользу выплаты были следующие: фактическое положение таких родителей аналогично положению во время весеннего карантина, когда образовательные учреждения были закрыты.

В закон внесено, что при объявлении правительством рекомендации во время карантина участвовать в дошкольном образовании только тем детям, чьи родители не могут работать удаленно, родители детей до восьми лет смогут получить выплату по болезни от Фонда социального страхования.

Социальная выплата по уходу за ребенком составляет 65,94% от заработной платы "на бумаге". Ее могут получить застрахованные социальным страхованием родители, приемные родители, опекуны, временные опекуны, дедушки и бабушки.

Такую выплату весной во время первого карантина могли получить родители, опекуны и др. лица, которые оставались дома с детьми.

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