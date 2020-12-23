Объявлены места, где появятся новые посты контроля скорости

Совсем недавно в Литве сообщили о том, что на дорогах заработали 70 радаров моментального действия, сейчас Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает и о том, где были установлены новые радары, измеряющие среднюю скорость.

Такие радары стоят на 25 участках дорог в Литве.

До конца года эти радары будут действовать еще на 50 участках дорог Литвы.

Кроме того, представитель ЛДАД Викторас Лаписан сказал Delfi, что начаты процедуры по закупке еще 112 радаров, измеряющих среднюю скорость.

Эти радары появятся на дорогах в следующем году - на 56 участках дорог.

Лапинас рассказал, что после их установки в Литве 800 км дорог будут охвачены сетью радаров, измеряющих среднюю скорость.

Места для установки радаров были выбраны не случайно. Учитывалось количество ДТП, интенсивность движения, другие параметры.

Увидеть, где появятся новые радары, можно, перейдя по этой galite ссылке.

Среднюю скорость будут измерять и на самой "жуткой" дороге Литвы" "Вильнюс-Утена". Радары появятся на 37-м и 43-м км, а также на 85-м и 92-м км.

Особое внимание уделять и дороге Вильнюс-Варена-Гродно. радары появятся на 106-м и 121-м км, 33-м и 43-м км, 78-м и 85-м км.

Появятся радары и на магистрали Вильнюс-Паневежис: на 110-м и 121-м км и 121-м и 126-м км.

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