Ви время опроса компания Spinter tyrimai опросила жителей 18-75 лет.

Один из вопросов анкеты касался самочувствия жителей во время первого и второго карантина.

На вопрос, есть ли разница между их самочувствием весной и сейчас, 32,3% респондента сказали, что они чувствуют себя лучше, они спокойнее ко всему относятся, смирились, привыкли к неизбежным запретам.

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26,1% сказали, что их самочувствие ухудшилось, они устали от ограничений и жесткого карантина.

38,4% респондентов сказали, что их самочувствие не изменилось. Еще 3,2% участников опроса не ответили на вопрос.

"Spinter tyrimai" apklausa.
Foto: DELFI

Глава компании Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал Delfi, что реакции жителей очень разные.

"Нельзя сказать, что жители реагируют так или иначе. Это как реакция на ограничения - одни ходят в магазины, перемещаются, другие сидят дома. То же самое касается и психологического состояния жителей", – сказал он.

Зокас заметил, что некоторые люди просто устали. Большая часть участников опроса заметила, что их состояние не изменилось.

"Видимо, они приспособились и хотя были неудобства как во время первого карантина, так и во время второго, особых перемен не заметили. Основной вывод такой, что реакция очень разная и неодинаковая", – сказа он.

Женщины говорили как об ухудшении, так и об улучшении состояния, мужчины чаще говорили, что ничего не изменилось. Улучшенное состояние указывали и молодые люди. Об ухудшении состояния говорили жители 36–45 лет, люди с большими доходами.

"Во время первого карантина особенно напугана была молодежь, хотя наибольшая опасность угрожала пожилым людям. Это был первый кризис в их жизни. Они, видимо, были напуганы. А сейчас они отрастили "шкуру", у них больше опыта, и их самочувствие улучшилось", – сказал Зокас.

Об ухудшении состояния чаще говорили жители 36–45 лет с большими доходами. Это самый активный сегмент общества.

"Это пик в цикле жизни людей. Они наверное, больше всего ощущают ограничения", – сказал Delfi эксперт.

Эпидемиолог Паулюс Градяцкас сказал Delfi, что люди адаптируются к самым разным ситуациям. И что во время первого карантина казалось нереальным, сейчас у некоторых состояние улучшилось.

"Треть жителей сказала, что они готовы, сжились с ситуацией пандемии", - сказал он.

"Сам вопрос в опросе очень простой и в то же время сложный. Если бы это не был анкетный опрос, я бы спросил у тех, кто сказал, что ничего не изменилось, почему. Возможно, в числе этих людей есть те, кто отрицает наличие вируса", – заметил Градяцкас.

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