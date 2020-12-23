Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека

В среду, в 8.06 ч., в Вильнюсском районе, недалеко от дер. Паильге, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Сообщалось о зажатых и пострадавших людях.

По предварительным данным, на скользкой дороге автомобиль VW выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что зажаты два человека.

Позже полиция сообщила о гибели троих молодых людей, ехавших на автомобиле VW Sharan: водитель (1995 г.р.) и два пассажира. Один из них скончался уже в автомобиле скорой помощи.

По данным полиции, ДТП произошло, когда VW Sharan во время обгона выехал на встречную полосу и, не успев вернуться в свою полосу, врезался в грузовик. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв.

Полиция закрыла дорогу (Вильнюс-Пабраде), образовались заторы.

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