Правительство Литвы решило закупить дополнительные дозы вакцин от COVID-19

В среду правительство Литвы на срочно созванном удаленном совещании по предложению Еврокомиссии утвердило покупку дополнительного количества вакцины против COVID-19, созданной BioNTech и Pfizer.

"Согласно установленной процедуре, мы информируем Еврокомиссию о том, что мы будем участвовать в резервации этого дополнительного количества", – заявила на совещании премьер-министр Ингрида Шимонте.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что резервировать дополнительное количество вакцин предложили все государства сообщества.

Литве, по словам министра, достанется 616 тыс. дополнительных доз вакцины, которые помогут "обеспечить защиту общества от заражения, своевременную вакцинацию лиц из групп риска".

Глава Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис на совещании отметил, что дополнительное количество вакцин позволит привить около 300 тыс. человек.

"Соответственно две дозы на одного человека – если разделить на два, то мы получим количество вакцинируемых людей", – сказал Г. Андрулёнис.

Он акцентировал, что польза от приобретения дополнительных вакцин не ставится под сомнения.

Дополнительные вакцины – во второй половине следующего года

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что дополнительные вакцины поступят в Литву во второй половине следующего года, "в договоре речь идет о третьем, четвертом квартале года", – сказала она журналистам в правительстве.

Она также сообщила, что дополнительные вакцины будут дороже, однако разница не будет большой по сравнению с вакцинами, закупаемыми по заключенному сейчас договору с ЕК.

По словам премьера, одним из преимуществ вакцины, созданной BioNTech и Pfizer, является то, что ее быстро можно адаптировать к мутациям вируса.

Она пояснила, что дополнительные вакцины закупаются по причине неясности того, когда в Литву поступят вакцины, приобретаемые по совместному соглашению с ЕК.

"Теоретически по всем договорам Литва должна получить около 7 млн доз вакцин, но вы, вероятно следите за публичным пространством и отмечаете, на какой стадии разработки находится основная часть вакцин", – сказала И. Шимоните.

"Если по оптимистичному сценарию мы можем надеяться на получение основной части вакцин в 2021 году, то сейчас эти ожидания более туманны, и это означает, что основная часть этого количества сдвигается на 2022 год", – сказала она.

Вакцина BioNTech и Pfizer в данный момент является единственной, допущенной для использования в Евросоюзе.

В рамках совместной закупки вакцины с другими странами ЕС, Литва в субботу должна получить первые дозы этой вакцины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!