Полиция в Литве уже назначила первые штрафы за совместное празднование: лучше не рисковать

У троих жителей Клайпедского района похмелье будет нелегким. Каждый из них получил штраф в размере 250 евро за совместное распитие алкогольных напитков. Когда двое собутыльников подрались, третий вызвал полицию.

"Приехав на место происшествия полиция обнаружила троих нетрезвых мужчин. Самым пьяным был звонивший в полицию. Выяснилось, что они не являются членами одной семьи, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении", – сказала представитель полиции Клайпедского района Раса Стасюлайтене.

В Паланге прохожие сообщили в полицию о группе людей, которые стояли вместе и возможно распивали алкоголь. Четверым друзьям за посиделки в сквере придется заплатить в общей сложности 1000 евро.

"Полиция обнаружила четверых граждан, которые были без масок и не были членами одной семьи. Каждому придется заплатить по 250 евро", – сказал глава Палангской полиции Альгирдас Будгинас.

Полиция отмечает, что людей без масок практически не осталось, а вот празднующих стало больше.

"Один был наказан за неношение масок, а 12 случаев были связаны с тесным общением людей, не являющихся членами одной семьи. Люди хотят праздновать и ездят в гости, но мы надеемся, что предание таких случаев огласке немного приостановит это желание", – сказала Стасюлайтене.

В Кретингском районе живет нарушитель-рекордсмен. Его с блокпоста развернули, составив 6 протоколов о нарушениях ПДД.

"Автомобиль был зарегистрирован не в Литве, а в Великобритании. Когда мы проверили транспортное средство, выяснили 5 случаев превышения скорости. Поэтому выписали 5 протоколов за превышение скорости и 1 за управление праворульным транспортным средством", – сказал представитель полиции Донатас Моцкайтис.

В Клайпеде на посту попались даже молодые люди, которые уклонялись от службы в армии и таксист, который вез большое количество алкоголя.

Одного водителя из Скуодаса, мечтавшего искупаться в море, пришлось даже преследовать. Ему придется заплатить штраф.

Всего за минувшие выходные 200 человек были наказаны за нарушение правила карантина.

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