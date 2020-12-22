Президент Литвы обсудил с королем Бельгии меры по борьбе с коронавирусом

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с королем Бельгии Филиппом меры по борьбе с коронавирусом и ситуацию с безопасностью в регионе Балтийских стран.

По сообщению администрации президента, главы государств обсудили показатели распространения вируса COVID-19 в Литве и в Бельгии, а также карантинный режим в праздничный период.

"Президент поделился с королем Бельгии решениями, принятыми для предотвращения распространения мутировавшего штамма COVID-19", – говорится в сообщении.

Г. Науседа также поблагодарил короля за вклад Бельгии в региональную безопасность и оборону Балтийских стран. Бельгийские военные участвуют в миссии Балтийского воздушного патрулирования, представители Сухопутных сил Бельгии также участвуют в работе дислоцированного в Литве Батальона сил передового базирования НАТО.

Также обсуждалась перспектива сотрудничества в сферах слаженного экономического роста, торговли, науки и образования.

"Представители науки и бизнеса Литвы готовы сотрудничать с коллегами из Королевства Бельгии в секторах науки о жизни, "зеленой" экономики, финансовых технологий", – сказал руководитель Литвы.

Он пригласил короля Филиппа и королеву Матильду "в зависимости от ситуации борьбы с пандемией" прибыть в Литву весной 2021 года. Последний раз бельгийский монарх посещал Литву в 2017 году.

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