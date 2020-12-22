На рынке в Друскининкай необычная картина: не берут даже сушеные боровики, у магазинов стоят очереди

На рынке в Друскининкай перед праздниками людей практически нет, зато около магазинов выстроились очереди готовящихся к праздникам горожан.

И зимой, и летом, и перед праздниками главными покупателями на рынке в Друскининкай были отдыхающие, которые покупали даже сушеные боровики. В этом году во время карантина, когда все гостиницы и санатории города опустели, а на рынке разрешают продавать только продукты питания, рынок пустует. Небольшая очередь стояла только у киоска с рыбой.

"Сегодня у рыбы стоит очередь – люди покупают в последние дни перед праздниками", – сказала местная торговка Стасе Лукшене.

По ее словам, покупателей очень мало, во-первых, потому что нет отдыхающих, а, во-вторых, потому что сами местные жители редко приходят на рынок.

"А местные чем дальше, тем реже приходят. Я пенсионерка, торгую здесь, получаю несколько евро, мне хорошо. Местные жители даже грибы на праздники не покупают, поскольку осенью сами их собирали", – сказала Стасе.

100 г сушеных боровиков в Друскининкай стоят от 10 до 13 евро, небольшой домашний творожный сыр стоит 1,90–2,10 евро, 1 кг томатов черри – 1 евро, цуккини – 1,50 евро, сладкий перец – 2 евро, яблок – 0,50 евро.

Местный житель Альгимантас Путис сказал, что приехал на рынок за чесноком: "Человек перед праздниками хочет все продать перед праздниками, вот и купил я килограмм хорошего чеснока за два евро. Неизвестно, сможет ли вообще что-то продавать в следующем году. Покупателей здесь бывает больше после выплаты пенсий или перед праздниками, а так – совсем пусто бывает".

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