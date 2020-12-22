Эксперты: мутировавший коронавирус скорее всего уже привезли в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром общался с членами совета экспертов в сфере здравоохранения, премьер-министром Ингридой Шимоните, главой Минздрава Арунасом Дулькисом и членами парламентского Комитета по вопросам здравоохранения. На встрече обсуждали не только вопросы вакцинации, но и эпидемиологическую ситуацию в стране.

Главный советник президента Симонас Крепшта сказал, что данные Google о мобильности жителей обнадеживают.

"Жесткий карантин был объявлен недавно, поэтому еще рано говорить о его влиянии. Что очевидно – мы видим резкие изменения в мобильности жителей. С прошлой среды она значительно снизилась и в некоторых категориях упала до уровня первого карантина", – сказал Крепшта, заметив, что такие данные обнадеживают.

По просьбе президентской службы был проведен опрос жителей. Его результаты показали, что 2/3 жителей намерены делать прививки от коронавируса.

"Около половины хотели бы привиться как можно скорее. (…) Можно сказать, что 2/3 жителей благоприятно оценивают вакцину и надеются, что это изменит управление пандемией", – сказал Крепшта.

По данным опроса, 68% респондентов точно или возможно намерены сделать прививки.

Профессор Литовского медицинского университета Миндаугас Станкунас сказал, что новый штамм коронавируса уже, возможно, в Литве.

"Мы не можем исключать такую возможность", – сказал он.

Профессор Вильнюсского университета Эдита Сужеделене также сказала, что эта мутация уже должна быть в Литве.

Она призвала контролировать состояние приехавших из Великобритании литовцев.

"Это возможно сделать, ведь речь идет о нескольких тысячах человек. Надо знать, куда они едут, с кем общаются", – сказала она.

"Это не самый большой вызов", – продолжила Сужеделене.

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