Премьер-министр Шимоните о предложении изменить порядок: надо потерпеть хотя бы до середины января

В понедельник на заседании государственной комиссии по экстремальной ситуации было принято решение предложить правительству Литвы не ограничивать передвижение между городами и прилегающими к ним районами. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что каждое послабление осложняет соблюдение правил, однако подчеркивает, что в среду правительство обсудит это предложение.

"Правительство еще не обсуждало это предложение, мы обсудим это в среду, сейчас такого предложения пока нет", – сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что каждое послабление может нанести вред жесткому соблюдению правил.

"Любые исключения осложняют соблюдение правил. Я могу понять, с какими неудобствами встречаются люди. Мы будем обсуждать этот вопрос с полициейsu, которая обеспечивает соблюдение договоренности", – заметила премьер.

По словам Шимоните, она понимает, с какими трудностями сталкиваются жители "круговых муниципалитетов".

"Но сейчас ситуация такова, что количество смертей растет, положение в больницах сложное. Я прошу всех, кто может потерпеть, перетерпеть эти ограничения, чтобы во второй половине января проявилось снижение числа новых случаев и обсудить облегчение части ограничений", – прибавила премьер.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания сказала, что минувшие выходные были репетицией перед праздничными выходными. Комиссия предложит правительству установить количество людей, которые могут проехать на территорию другого муниципалитета (два человека или члены одного домашнего хозяйства).

"Мы видим связь горожан с районом. У людей в районах есть недвижимость, например, те же дачи. Мы наблюдали массовый легальный выезд из города в район. Мы видим, сколько людей живет в районе и работает в городе, это легальное движение, людям нужны услуги. (…) Мы предлагаем город и район расценивать как одно целое, это было бы логичнее", – сказал генкомиссар Ренатас Пожела.

"Тогда посты появятся на границе Вильнюсского района с другими районами", – сказал комиссар.

Он пояснил, что если примут поправку, то не будет проверок на границе Вильнюса и Вильнюсского района.

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