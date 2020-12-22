Застрявших в Великобритании граждан Литвы могут доставить на родину на заказанных правительством самолетах

Застрявших в Великобритании граждан Литвы могут доставить на родину на заказанных правительством самолетах, другой рассматриваемый вариант - разрешение отдельных коммерческих рейсов, сообщает радио LRT.

Прилететь смогут только те, кто сделает тест на коронавирус и представит его отрицательный результат.

"Традиционных коммерческих рейсов в Литву из Великобритании не будет до 1 января, после этой даты многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Великобритании. Будем анализировать данные, если ситуация улучшится и будет ясно, что делать с мутацией, о которой сейчас говорят, manau, думаю, могут разрешить перелеты и принять решение о тестировании за 48 ч. до вылета из Великобритании", – сказал LRT представитель Министерства транспорта Доминикас Нарбутас.

По данным журналистов радио LRT, на этой неделе в Литву должны были прилететь 7000 человек из Великобритании. Билеты были проданы на рейсы в Вильнюсе, Каунас и Палангу. В воскресенье вечером правительство Литвы приняло решение временно отменить авиасообщение с Великобританией.

Такое решение было принято из-за нового штамма коронавируса. Министр транспорта и сообщения Литвы Марюс Скуодис сказал в понедельник, что сообщение с Великобританией на данный момент значительно ограничено, поэтому туда сейчас не стоит пытаться ехать и на других видах транспорта.

Скуодис подчеркнул, что если граждане Литвы захотят вернуться домой, им должны предоставить такую возможность.

"Надо подчеркнуть, что если гражданин Литвы выразит пожелание вернуться на родину, то наше конституционное обязательство принять его с учетом всех действующих мер безопасности", – сказал он.

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