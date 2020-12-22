Полицейские во время преследования семь раз выстрелили в автомобиль Audi A6

21 декабря, в 15.40 ч., в деревне Свирнавечай, на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки, полиция задержала автомобиль Volvo S80, которым управлял мужчина (1978 г.р.). В автомобиле обнаружили сигареты с белорусскими бандеролями.

Там же был остановлен ехавший за этим автомобилем Audi A6, водитель которого добровольно не остановился. Чтобы его задержать, полицейские стреляли по колесам из служебного оружия Glock-26 (сделано 7 выстрелов).

В этом автомобиле также обнаружили большое количество белорусских сигарет. Люди во время инцидента не пострадали.

В обоих автомобилях в общей сложности обнаружили 57 311 пачек сигарет на сумму около 203 454 евро. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!