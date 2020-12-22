Опрос: треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство

Треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство Ингриды Шимоните, почти четверть – отрицательно, больше 40% не ответили на этот вопрос, таковы данные опроса, проведенного по заказу LRT центром исследования общественного мнения Vilmorus.

Исследование провели 7–12 декабря. По телефону опросили 1000 жителей. Результат опроса показал, что 34,2% респондентов положительно оценили правительство Шимоните, 23,5% – отрицательно. Еще 42,3% указали, что не знают, как ответить на этот вопрос.

По данным исследования, чаще предложенных кандидатов положительно оценивали молодые люди до 39 лет, респонденты с высшим образованием, люди с большими доходами и жители Вильнюса.

Новое правительство Литвы начало работу с 11 декабря.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!