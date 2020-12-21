Банку Luminor – штраф в размере 150 тысяч евро за нарушение закона о кредитах

Центробанк (Банк Литвы) оштрафовал на 150 тыс. евро зарегистрированный в Эстонии банк Luminor, имеющий отделение в Литве, за нарушение Закона о кредитах, связанных с недвижимым имуществом.

Центробанк сообщил, что решение о штрафе было принято после целевой проверки Службы надзора за финансовым рынком, в ходе которой были выборочно проверены кредитные договоры.

Было установлено, что литовское отделение банка Luminor из-за технической ошибки с 1 июля 2017 года по 30 января 2020 года применяла более высокий процент по неустойке (0,2) к 89 клиентам, чем было установлено в Законе о кредитах, связанных с недвижимым имуществом (0,05), и такими действиями нарушил требования этого закона.

Кроме того, банк Luminor с 1 июля по 31 декабря 2019 года не всегда действовал в рамках закона в тех случаях, когда расторгал договоры с клиентами из-за ненадлежащим образом выполняемых обязательств или из-за невыполнения обязательств.

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