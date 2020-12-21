Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 1%

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе оставалась стабильной даже после снижения наполовину местного ветряного производства электроэнергии, а нехватку электроэнергии покрыл дешевый иморт из Швеции, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.

В период 14-20 декабря электроэнергия в ценовой зоне Литвы на Nord Pool стоила 53,1 евро за мегаватт-час. По сравнению с прошлым годом цена была выше на 26%.

В Литве потребление электроэнергии на прошлой неделе сократилось на 1% до 226 гигаватт-часов, выработка электроэнергии в стране снизилась на 18%. В Литве на прошлой неделе было выработано в общей сложности 112 гигаватт-часов электроэнергии

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