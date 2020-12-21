Глава СОГГ Литвы: выросло число нарушений на литовско-белорусской границе

21 декабря после того как белорусская сторона ужесточила требования выезда за пределы своей страны своим гражданам, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сказал, что особых изменений на границе пока нет. Однако он заметил, что в последнее время растет число нарушений.

"Мы оценили действия и процессы в ноябре. Надо отметить, что стало больше нарушений на границе с Беларусью, в Литву также приезжает больше граждан Беларуси в рамках программы гуманитарной помощи и с просьбой о предоставлении убежища", – сказал Любаев.

По его словам, с августа по 20 декабря по гуманитарным причинам в Литву приехало 347 граждан Беларуси, 74 – попросили убежище в Литве. Он заметил, что и в Польшу приехало в два раза больше граждан Беларуси.

"В предпраздничный период всегда увеличивается поток транспорта, пересекающего границу, поэтому на границе с Беларусью образовались очереди. Сегодня самая большая очередь появилась в Медининкай. В среднем в сутки через этот пункт проезжает 1000 машин", – сказал он.

По словам Любаева, сейчас выезда из Литвы ждут 350 автомобилей, столько же машин стоят и с белорусской стороны.

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