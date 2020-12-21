Завершился первый этап смены поставщика электроэнергии: не успевшие будут платить дороже

Литва успешно сделала первый шаг в деле создания конкуренции на рынке поставок электроэнергии. Первый этап завершился 10 декабря. До этой даты поставщика должны были выбрать жители, которые используют больше 5000 кВт/ч электроэнергии в год. Результат показал вовлечение жителей в процесс – договоры заключили 86,9% клиентов, которые вошли в первый этап (около 90 000 хозяйств).

По данным представителя Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдаса Радвилы, результаты первого этапа настраивают на оптимистический лад и показывает, что информирование общества принесло хороший результат. Правда, он прибавил, что точка перелома наблюдалась в ноябре, когда независимого поставщика выбрали почти 60 000 потребителей.

Радвила рассказал, что в сентябре новые договоры чаще заключали потребители из других этапов. Жители из первого этапа стали активнее в ноябре.

По данным на 21 декабря, в общей сложности договоры подписали больше 194 000 человек (из них 85 000 - представители первого этапа, а участники других этапов – больше 109 000).

В первую декаду декабря независимого поставщика выбрали 80 000 потребителей.

Радвила заметил, что увеличилось и количество независимых поставщиков (с 4 до 7).

Сейчас свои услуги предлагают следующие поставщики: Birštono elektra, EGTO Energija, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Inregnum и Perlas Energija.

Радвила напоминает, что участникам первого этапа, которые не выбрали поставщика до 10 декабря с 1 января электричество будет предоставлять гарантированный поставщик.

Услуги этого временного поставщика будут дороже - цена будет на 25% выше, чем цена на бирже Nordpool. Каждый месяц цена будет изменяться в зависимости от цены на бирже. Гарантированный поставщик может предоставлять свои услуги не больше 6 месяцев. По этой причине жителей просят не медлить с выбором независимого поставщика.

В следующем году независимого поставщика должны будут выбрать около 700 000 домашних хозяйств в Литве.

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