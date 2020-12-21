"Прошлое правительство, скажем так, некоторые вещи скрыло, вот почему дефицит бюджета, по сравнению с первоначальным проектом, стал выше", - заявил в понедельник на пресс-конференции глава государства.
Однако он подчеркнул, что в период кризиса естественно, что расходы госсектора выше доходов.
"Мы должны проводить активную фискальную политику, которая означает, что расходы власти в такие периоды естественно не могут быть профинансированы соответствующими доходами", - подчеркнул он.
Кроме того, президент подчеркнул, что уже теперь нужно думать о том, как после восстановления экономики вернуться к сбалансированному бюджету.
В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, а правительство Саулюса Сквернялиса планировало 5%-ый дефицит.
Новое правительство сообщило, что увеличение дефицита связано с тем, что прошлое правительство не выделило средства на борьбу с пандемией.
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