Президент Литвы: необходимо ужесточать политику карантина

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник удаленно встретился с мэрами муниципалитетов Вильнюсского региона и обсудил вопросы управления пандемией COVID-19 и подготовку к вакцинации.

По словам главы страны, это была одна из обычных рабочих встреч. Ее основная цель - обсуждение возможностей вакцинации в муниципалитетах Вильнюсского региона.

Науседа напомнил, что Литва была поделена на две части: Вильнюсский регион и остальная Литва.

"Большую часть времени мы говорили не о борьбе с вызовами коронавируса, а о том, насколько они готовы к принятию вакцины и осуществлению политики вакцинации. Как вы знаете, скоро вакцину привезут в Литву, роль муниципалитетов в деле вакцинации очень важна. По сути муниципалитеты готовы, все они готовы более-менее слаженно осуществлять этот процесс.

Однако чего не хватает – ясности со стороны центральной власти: какой порядок вакцинации, чтобы не было ненужных помех, недоразумений, чтобы все можно было сделать быстро и эффективно", – сказал Науседа.

Президент подчеркнул, что, по данным новейших исследований, большая часть общества намерена делать прививки, поэтому призвал не демонизировать проблему, связанную с критикой вакцин. "Мы должны всеми силами подчеркивать пользу вакцинации", – сказал он.

По словам Науседы, важно ужесточать политику карантина. "К сожалению, прежняя политика карантина дала лишь половину результата. <..> Пусть и частичные результаты, но ни были достигнуты. Никто не может быть удовлетворен тем, что Литва по числу заболеваний и уровню смертности находится в числе "лидирующих" стран", – сказал он.

О промежуточных результатах введенных мер, по словам Науседы, можно будет говорить в конце этой недели. Но тут есть одно условие, это ответственное поведение в рождественский период.

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