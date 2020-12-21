Литовская Vinted в следующем году планирует удвоить количество работников

Крупнейший в Европе интернет-магазин бывшей в употреблении одежды Vinted в следующем году планирует интенсивное расширение, а также увеличение в два раза количества работников – она обещает нанять еще 600 человек.

Vinted, в этом году выросшая также в два раза почти до 600 работников, намерена трудоустроить 400 специалистов только в Литве, сообщила компания.

"За этот год в смысле работников мы стали больше в два раза, в следующем году мы планируем сохранить такой же темп и в конце года стремимся работать почти с 1,2 тыс. профессионалов", – отметила руководитель по отбору команды Vinted Ева Кунеюте.

По информации компании, ей требуются эксперты по программированию и технологиям, дизайну, аналитики, также идет поиск почти 100 специалистов по обслуживанию клиентов.

В данный момент Vinted работает на рынках 13-ти стран, объединяет 34 млн пользователей приложения.

В ноябре прошлого года Vinted повысила свою стоимость более чем на 1 млрд евро и стала первым в Литве стартапом, стоимость которого достигла этой отметки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!