Истребители НАТО на минувшей неделе трижды сопроводили российские военные самолеты

BNS ru.DELFI.lt

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, трижды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В минувший понедельник истребители НАТО сопроводили российский самолет разведки "Ил-20", летевший в международном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область. Во вторник истребители союзников дважды взлетали, чтобы сопроводить "Ил-20". В первый раз из-за изменения маршрута полета не удалось перехватить российский самолет. Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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