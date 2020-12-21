Министр транспорта Литвы призывает жителей отказаться от поездок

Министр транспорта и сообщения Литвы Марюс Скуодис заверил, что принятое решение об ограничении авиасообщения с Великобританией означает, что не будет рейсов и из Литвы. Министр призвал жителей воздержаться от поездок. Решения могут пересмотреть в ходе согласования позиции на уровне ЕС – срок действия ограничения может увеличиться.

С 4 ч.21 декабря Литва не принимает пассажирские самолеты из Великобритании. Такое решение накануне вечером приняло правительство страны. Это была реакция на информацию о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса, который, вероятно, передается еще быстрее. Решение об ограничении пассажирского авиасообщения с Великобританией приняли все три страны Балтии.

Министр транспорта и сообщения Скуодис призывает жителей не покидать территорию страны.

"Мы просим воздержаться от поездок, любое перемещение, по суше или по воздуху – может доставить массу проблем, это и преддверие праздников и сложная ситуация", – сказал министр.

Он подчеркнул, что ограничены и наземные пути сообщения. Сейчас по дорогам нельзя попасть во Францию, вскоре остановят и паромное сообщение с Великобританией.

"Если гражданин Литвы хочет приехать в Литву, мы, по Конституции, обязаны его принять", – заметил Скуодис, подчеркнув, что приезжих ждет изоляция и тестирование.

Он сказал, что могут быть разные изменения, все зависит от общей позиции ЕС. Срок ограничений может быть продлен.

"Перед обедом встретятся эксперты по управлению кризисным положением в ЕС, в течение дня будут обсуждения и на политическом уровне. Для нас важно, чтобы все страны-члены одинаково трактовали ситуацию и согласовали бы ее", – сказал министр.

"Всем, кто думает о поездках, хочу сказать – это не только Литва отменила поездки в Великобританию, это сделали Латвия и Эстония, сегодня будет решение Польши. Такие же ограничения приняли Германия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург", – продолжил он.

Люди, у которых были билеты, должны обращаться в авиакомпанию и решать вопрос в установленном порядке.

"Согласно прогнозам, это коснется многих людей. К сожалению, ситуация такова", – сказал Скуодис. Он заметил, что пострадают и те, кто хочет уехать в Великобританию.

"Естественно, если сюда не прилетит самолет, то он и отсюда не вылетит. То же самое во всем ЕС, все будет зависеть от решений авиакомпаний. К сожалению, надо признать, что пострадают те, кто намерен перемещаться в обоих направлениях", – сказал министр.

На данный момент авиасообщение с Великобританией закрыто до 24.00 ч. 31 декабря этого года.

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