Уже известно, в какой части Литвы на Рождество выпадет снег

Зона высокого давления понемногу уходит на восток, а с запада надвигается холодный атмосферный фронт. Будет пасмурно по всей стране, однако осадки, в основном в виде мокрого снега, а у моря - в виде дождя, прогнозируют только на западе страны. На востоке будет около 0, поэтому даже днем местами будет скользко. В центральных и западных районах дням будет 2–4 градуса тепла.

Во вторник ночью атмосферный фронт На востоке будет 0–2 градуса мороза, местами гололед, на западе будет 1–3 градуса тепла. Во вторник днем осадки охватят всю страну: на западе будет идти дождь, а на востоке мокрый снег и снег. Днем будет 0–5, на взморье 7 градусов тепла.

В среду ночью интенсивные смешанные осадки прогнозируют на востоке страны, на западе возможен лишь небольшой дождь. Днем без особых осадков. Местами из-за облаков будет выглядывать солнце. Ночью будет 0–5, днем 2–7 градусов тепла. Теплее всего будет у моря.

В четверг ночью осадков будет немного, но возможен туман. Ночью от 3 градусов мороза на юго-востоке до 4 градусов тепла на западе. Местами прогнозируют гололед. Днем будет пасмурно, сыро и туманно. Во многих районах прогнозируют осадки. На юго-востоке будет 0–3 градуса тепла, на северо-западе - до 4–5 градусов тепла.

В ночь на Рождество в юго-восточную часть Литвы придет циклон и принесет снег. В других районах вероятность осадков невелика. Во многих районах прогнозируют небольшие заморозки, гололед, Только на взморье останется выше нуля.

В пятницу возможен небольшой снег. Температура около 0, на взморье будет около 3 градусов тепла.

В субботу будет мягкая зимняя погода, а в воскресенье придет новый атлантический циклон, который принесет ветер и обильные осадки.

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