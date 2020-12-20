Министр транспорта: решения о сообщении с Соединенным Королевством - скоро возможно ограничение поездок из-за нового штамма коронавируса

По словам министра транспорта Марюса Скуодиса, в связи с распространением нового штамма коронавируса в Соединенном Королевстве правительство Литвы примет решение о рейсах из этой страны в ближайшее время.

Нидерланды и Бельгия уже запретили полеты из Великобритании.

"Могу сказать, что мы говорим с премьер-министром и командой премьер-министра обо всех способах выхода из этой сложной ситуации. (...) Возможны несколько вариантов. Одно из них - решение Нидерландов в качестве примера. Второй - проверка всех прибывающих, их потоки не очень велики. В настоящее время мы ведем переговоры и с аэропортами", - сказал М. Скуодис BNS в воскресенье.

"Решения появятся в ближайшее время", - пообещал он.

На вопрос, стоит ли ограничивать поездки в Соединенное Королевство, министр сказал, что эпидемиологическая ситуация в Литве одна из худших, поэтому поездки в другие страны становятся проблемой сами по себе.

"Следует признать, эпидемиологическая ситуации Литва в настоящее время - практически одна из худших в мире, поэтому вызов в данном случае - для наших жителей, которые хотят уехать по той или иной причине за границу, - их прибытие может быть ограничено", - сказал М. Скуодис.

По его словам, при урегулировании ситуации с Великобританией необходимо проконсультироваться с партнерами в Польше и Риге, иначе односторонние решения Литвы без учета стыковочных рейсов могут оказаться невыгодными.

"Решения соседей также важны, потому что, если Литва тем или иным образом предпринимает односторонние действия, и, к сожалению, проблема стыковочных рейсов неразрешима - будь то прибытие через Ригу или Польшу, - то эти решения не позволяют полностью разрешить ситуацию (... ) Завтра у премьер-министра также состоится встреча с премьер-министрами стран Балтии", - пояснил М. Скуодис.

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