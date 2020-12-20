У полиции нет недостатка в работе: вчера на постах проверки пришлось развернуть почти 4 000 человек

Контролируя передвижение в стране в выходные дни, полиция в субботу зафиксировала сокращение потока людей, желающих пересечь муниципальные границы. Однако за вчерашний день пришлось развернуться почти 4 тысячам человек, тогда как в пятницу их было меньше - около 3,3 тысячи.

"Людей, которых не пропустили, больше, чем в пятницу. В субботу их было почти 4000, но мы видим меньшие потоки транспортных средст, меньше людей просто проезжают через посты, по сравнению с пятницей, когда где-то были пробки", - сказал BNS в воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Вообще, полицейским немного легче контролировать это движение", - добавил он.

По словам представителя, люди в выходные все равно не избегают походов на рынок, в магазин, "где-нибудь возле рождественской елки, чтобы погулять по городу".

В субботу на постах составлено четыре протокола за нарушение ограничений передвижения, а всего за несоблюдение карантинных требований - 87.

"В основном это за собрания большими группами, за собрания в составе членов больше чем одной семьи, и за то, что кто-то не носил защитную маску", - комментировал Р. Матонис.

Чтобы контролировать распространение коронавируса, в пятницу в полдень полиция начала массовое наблюдение за передвижением по стране. На въездах в муниципалитеты установлено 250 контрольно-пропускных пунктов.

В стране работают около 900 бригад полиции, чтобы обеспечить ограничение передвижения между муниципалитетами, им помогают стрелки, пограничники и военная полиция.

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