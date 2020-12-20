Президент Литвы: мы переживаем переломный момент в жизни нашего народа

Пандемия коронавируса стала испытанием для литовского государства, общества и каждого гражданина, - говорит президент Гитанас Науседа, который призвал не терять надежду и совместно преодолеть кризис.

В воскресенье в Президентском дворце прошел национальный молитвенный завтрак.

"Мы переживаем непростой, может быть, даже критический период в жизни нашего народа. Тест, вызванный пандемией, для системы здравоохранения Литвы - это тест как для общества в целом, так и для нашего государства. В то же время это личное испытание для каждого из нас", - обратился Г. Науседа к жителям страны.

Глава государства призвал людей черпать силы из истории Литвы и сосредоточиться на тяжелом для страны времени.

"В истории Литвы есть много примеров, которые могут и должны сегодня сделать нас сильнее. Вспомним, например, несломленного мученика Теофилюса Матулёниса, литовского мученика ХХ века. Я уверен, что его сильная, спокойная, тихая, но победоносная позиция многих может вдохновить на сегодняшние подвиги", - сказал президент.

"Мы лично и как общество преодолеем испытание пандемией и станем еще сильнее. Не будем расстраиваться и не терять равновесие", - сказала Г. Науседа на Национальном молитвенном завтраке.

В завтраке участвовали Вильнюсский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас и православный епископ Амброзиюс Федуковичюс. Молитвенный завтрак из-за требований карантина на этот раз проводился без приглашенных гостей.

Традиция молитвенного завтрака, когда представители разных религиозных конфессий и разных партий собираются для духовного общения, зародилась в США в 20 веке. Президент Валдас Адамкус начал традицию национальных молитвенных завтраков в Литве в 2001 году. В прошлом году ее возродил Г. Науседа.

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