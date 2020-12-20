Литовцы не отказываются от поездок за границу: предупреждают о возникающих рисках и изменении порядка путешествия

В настоящее время наблюдается временный подъем в сфере туризма и авиации: эмигранты возвращаются в Литву на отдых, жителей привлекают более теплые страны, чтобы провести зиму, встретить праздники или поработать, а некоторые готовятся покататься на лыжах как и каждый год. Тем не менее, эксперты отмечают, что нынешняя ситуация с пандемией создает множество рисков по всей Европе и необходимо адаптироваться к новым реалиям в плане путешествий.

Начальник отдела авиационных услуг аэропортов Литвы Ауримас Стиклюнас отмечает, что с момента начала работы Turkish Airlines в аэропортах Литвы в конце октября спрос на дальние страны значительно вырос.

"Мы видим, что сами страны - Объединенные Арабские Эмираты, Тайланд, Мальдивы - ищут решения, как привлечь как можно больше туристов, в том числе литовцев. Из действий авиакомпании мы видим, что в январе планируется увеличить объем рейсов из Вильнюса в Стамбул, чтобы иметь возможность перевезти больше пассажиров и удовлетворить их спрос. Пассажиры учитывают ситуацию в странах, где распространение вируса контролируется намного лучше, чем сейчас в Европе, поэтому эти страны считаются более безопасными", - говорит А. Стиклюнас.

Риск: впустят ли литовцев другие страны

Эксперт по авиации Симонас Барткус добавляет, что литовцы обычно любили путешествовать зимой в страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд или индонезийский остров Бали. Он отмечает, что в настоящее время регион довольно строго закрыт для туристов. Поэтому сейчас все больше литовцев летят на другую сторону - страны Карибского бассейна: Мексика, Барбадос и т. д., поскольку они более открыты для туристов.

"Авиакомпании с оптимизмом смотрели на период Рождества, несмотря на то, что они уже сократили рейсы. Количество рейсов очень ограничено, но география в рождественский период будет широкой. (...) Пассажирам следует посмотреть, какие правила действуют в других странах.

Дополнительные риски связаны с тем, что Литва как страна находится на вершине статистики (заболеваемости - Delfi). Это создает риск того, что любое государство может наложить то или иное ограничение на въезд туристов из Литвы", - подчеркивает С. Барткус.

Новая реальность: как выглядят путешествия сейчас

На вопрос, достаточно ли безопасно путешествовать за границу в данный момент, собеседница уверяет, что путешествовать никогда не было таким безопасно, как сейчас, просто нужно выбрать безопасные страны. При перелетах во все страны необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19 - новая реальность путешествий, которая будет особенно актуальна в следующем году. Сама собеседница в настоящее время работает с португальского острова Мадейра, поэтому она поделилась своими впечатлениями о том, как выглядит путешествие во время пандемии.

"Оценивая требования аэропортов и авиакомпаний, я могу заверить, что путешествия никогда не были более безопасными, чем сейчас. И в Вильнюсе, и в аэропортах Франкфурта и Мадейры предъявляются самые строгие требования: запрещение присутствия без маски, регулярные проверки правильности ношения маски, звуковые сигналы, минимальные точки контакта, такие как кафе, где вирус может распространяться при прикосновении к поверхностям. Во время полетов авиакомпании четко информируют о требованиях, не видела никого, кто летал бы без маски или пытался нарушить это требование", - говорит Ж. Гавелене.

"Ни одна европейская страна не впустит без отрицательного результата теста на COVID-19. Это новая реальность до тех пор, пока не будет подтверждено, что вы переболели коронавирусом, пока вакцина не будет доступна, и вы привьетесь. Путешествовать безопасно, если у вас есть справка о том, что вы переболели, и вы следуете всем инструкциям", - добавляет она.

В частности, С. Барткус отмечает, что, планируя поездку в европейские страны, необходимо принять во внимание, что те аналогичные карантинные меры, которые были приняты в Литве со среды, т.е. ограничение передвижения людей, ограниченные развлечения и работа кафе, могут действовать и там. Он советует путешественникам изучить ситуацию в каждой стране.

"Если куда-то и можно полететь, то вопрос в том, что там можно будет делать и как провести время", - отмечает С. Барткус.

Ж. Гавелене частично согласна с тем, что в настоящее время в некоторых частях Европы действуют строгие ограничения, поскольку каждая страна отвечает на требования пандемии. Однако она отмечает, что потребности и желания самих путешественников в связи с пандемией изменились.

"В этом году не стоит мечтать о том, что будем громко праздновать в ресторанах без ограничений. Путешествуют те люди, которые тоскуют по солнцу, нахождения на свежем воздухе и занятиям физическими упражнениями, - это самое большое преимущество, которое заставляет людей путешествовать за границу сегодня", - говорит президент Национальной ассоциации туристического бизнеса.

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