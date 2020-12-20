Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного жителя из возрастной группы 20-29 лет

BNS ru.DELFI.lt

Antakalnio atraminė ligoninė Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в Литве от коронавируса умерли 14 человек, один из них относился к возрастной группе 20-29 лет, показывают данные Департамента статистики.

Всего в стране умерли пять человек в возрасте от 20 до 39 лет. Возраст скончавшихся за минувшие сутки был от 20 до 99 лет. Большинство из них - 10 - принадлежали к возрастной группе 70-99 лет. Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Каунасском уезде - 8. Два случая смерти были зафиксированы в Мариямпольском уезде, по одному в Вильнюсском, Клайпедском, Паневежском и Таурагском уездах. За минувшие сутки скончались 6 женщин и 8 мужчин. Всего в Литве от коронавируса умерли 1019 человек, 510 человек скончались от других причин. С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 112 тысяч 359 человек, 60 109 - больны, 50 721 - выздоровели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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