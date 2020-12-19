Трагедия в Калварийском районе: в дерево врезался автомобиль, водитель погиб

Единый центр помощи сообщил о трагическом ДТП в Калварийском районе.

Сообщение было получено в 16.25 ч.

По предварительным данным, на дороге Калвария–Юргяжеряй, у ботанического заповедника Юргяжериса, автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП погиб водитель.

Представитель Департамента пожарной безопасности и обороны сообщил, что тело водителя из обломков автомобиля извлекли спасатели. До приезда пожарных-спасателей пострадавшего пассажира увезли в больницу.

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