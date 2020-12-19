Инспекторы службы проверяют, соблюдают ли торговые сети действующие в стране правила: например, отслеживают ли выполнение требования предоставить 15 кв. м на одного покупателя, ограничивают ли поток покупателей, проверяют ли наличие масок у покупателей, и как следят за обслуживанием.
Кроме того, смотря, есть ли у покупателей и работников возможность воспользоваться антисептиком.
Инспекторы в выходные дни намерены проверить большую часть крупных магазинов в стране.
"Сейчас больше всего нарушений устанавливаем в продовольственных магазинах – не регулируют потоки покупателей, которых по-прежнему немало", – сказано в сообщении.
Инспекторы отмечают, что не всегда соблюдается рекомендация в связи с работой достаточного количества касс, чтобы в очередях стояло меньше людей (не больше 5).
Не всегда посетители соблюдают правило посещения магазина одним членом семьи - немалая часть покупателей приходит в магазин с малолетними детьми.
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