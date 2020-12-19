Прогноз погоды на Рождество: возможно, выпадет снег

В передаче "Утро на Delfi" представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене рассказала, какую погоду прогнозируют на Рождество и начало нового года.

Собеседница рассказала, что в 21 веке первый месяц зимы не отличается зимней погодой, а последние 7 зим были необычайно теплыми.

"Кроме того, есть такая тенденция, что самой теплой погода бывает в Сочельник. После Рождества наступает похолодание. Есть вероятность, что и в этом году эта тенденция повторится", – сказала Ралене.

В Сочельник в этом году будет тепло и дождливо.

"Идет зона осадков, будет идти дождь, хотя на северо-востоке возможен и мокрый снег. На Рождество уже возможны смешанные осадки: дождь или мокрый снег, потом снег. Возможно, со второго дня Рождества начнется похолодание. Ожидается небольшой мороз, до 5, 6 градусов. Днем будет около 0, поэтому возможен гололед, на востоке ниже 0 будет и в дневное время", – сказала Ралене.

В выходные дни - 19 и 20 декабря - прогнозируют дождь, мокрый снег. В начале следующей недели потеплеет, а в конце - похолодает. В выходные дни, по словам Ралене, осадков будет немного.

Возможна ли в этом году зима с морозами до -20 градусов?

"Если не в течение недели, то несколько ночей такие морозы держались. Только минувшая зима отличалась совсем иной погодой, не было ни одной холодной ночи. Надеемся, на этот раз прошлогодняя традиция не повториться. Пока прогнозы показывают середину января близкую обычной многолетней.

Средняя температура января обычно составляет -3 градуса, холоднее всего бывает в середине месяца. Возможно, в этом году у нас будет нормальная зима. Но сильные морозы пока рано прогнозировать", – сказала Ралене.

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