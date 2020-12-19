Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть

Работающие в Литве торговые сети просят жителей заранее подумать о покупках и приезжать в магазины не в часы пик. Действуют определенные ограничения, а это значит, что приехавшие перед закрытием магазина, необязательно попадут в торговых центр. В Сочельник магазины закроются раньше, а 26 декабря откроются позже. Раньше магазины закроются и 31 декабря, а 1 января откроются позже. Перед праздниками некоторые магазины будут работать дольше.

Площадь 15 кв. м на одного покупателя на следующей неделе может стать настоящим испытанием. Торговые сети обещают соблюдать это требование, за соблюдением этого требования будут следить охранники магазина. Поэтому покупателей просят приезжать в магазины утром или поздно вечером, чтобы избежать пикового времени.

Время работы магазинов на следующей неделе:

21-23 декабря все магазины будут работать в обычном режиме. Только магазины Hyper Rimi будут работать до 23 ч..

В Сочельник магазины закроются раньше:

в 18.30 ч. закроются магазины Lidl, в 19 ч. магазины сетей Maxima и Norfa, а в 20 ч. - Iki и Rimi.

25 декабря магазины работать не будут, а 26 декабря откроются с 9 ч., некоторые закроются раньше обычного.

Некоторые раньше закроются 31 декабря, а 1 января не будут работать вообще.

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