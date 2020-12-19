Выборы и усталость от карантина: как Литва опередила страны Европы по числу случаев Covid-19

Во время первой волны коронавируса Литва была одной из самых здоровых стран ЕС, а сегодня это одно из самых зараженных государств в мире. Весной тут фиксировали по несколько десятков заражений в день, сейчас - по несколько тысяч. Как минимум отчасти это связано с тем, что начало второй волны коронавируса пришлось на предвыборный период.

13 марта Литва закрыла школы и бары, ввела ограничения на собрания, отменила часть авиарейсов. На тот момент в стране было зарегистрировано три случая заражения коронавирусом.

"Весной все очень старались следовать всем указаниям, меньше общались, меньше появлялись на улице. Все были напуганы", - говорит Русской службе Би-би-си редактор литовского Delfi Олег Ерофеев.

С середины марта по конец апреля в Литве были закрыты торговые центры, а заведения общепита работали только на вынос. В конце апреля магазины и уличные кафе уже были открыты, а в середине мая открылись границы с соседними странами.

"Благодаря строгим ограничениям Литва избежала резкого скачка заражений коронавирусом, который можно наблюдать в Италии, Испании и Великобритании", - сообщил литовский минздрав в письме правительству.

На пике первой волны кумулятивный двухнедельный показатель заражений на 100 тыс. жителей в Литве не превысил 24. В Италии и Великобритании он подходил к сотне, в Испании успел перевалить за две сотни.

"Министр [здравоохранения Аурелиус] Верига быстро сам на себя нацепил медаль, хотя на самом деле многие ограничения были показухой. Например, объявляют о закрытии дорог [между муниципалитетами], а на самом деле закрывают три из 20, которые снимают и всем показывают, - говорит Русской службе Би-би-си литовский политолог Бернарас Ивановас. - Во время первой волны была массовая информационная кампания, люди реагировали адекватно, и только благодаря этому ситуация была нормализована".

В соседней Латвии сложилась еще более удивительная ситуация, тут кумулятивный показатель на пике первой волны чуть превышал 20, но торговые центры, рестораны и салоны красоты при этом оставались открытыми. Люди перестали посещать общественные места добровольно - латвийцы почти не появлялись на улице, а самым популярным хэштегом в соцсетях была фраза "оставайся дома".

В итоге прибалты первыми вышли из локдауна и образовали "Балтийский пузырь": с 15 мая перемещаться между Латвией, Литвой и Эстонией можно было без самоизоляции. Границы со странами, не входящими в "Балтийский пузырь", были частично закрыты, многие рейсы были отменены.

Летом Литва почти полностью открылась для жителей европейских стран и ограничилась несколькими локальными вспышками. А вот осенью тут началось что-то странное.

Разочарование

"Во время первой волны люди были очень дисциплинированными, они верили, что правительство поможет, но оно не помогло. Деньги бизнесу не пришли. В ЕС и США были пакеты помощи, тут не было почти ничего, - продолжает Бернарас Ивановас. - В итоге все решили, что теперь каждый сам за себя".

По его словам, литовцы перестали верить и традиционным СМИ, которые стали консолидирующим фактором во время первого локдауна. "Доверие сильно упало, потому что СМИ перегнули палку весной. Сейчас люди в соцсетях обсуждают, что все это преувеличено", - заметил политолог.

Начало второй волны коронавируса в Литве совпало с парламентскими выборами. "Уходящее правительство не вводило строгих ограничений, потому что среди населения они были непопулярны", - считает Олег Ерофеев. "Думаю, они рассчитывали выиграть и начать вводить ограничения после этого", - считает литовский журналист Витольд Янчис.

Выборы в Литве проходили в два тура - 11 и 25 октября. В начале октября в Литве фиксировали примерно сотню случаев в день, рестораны и бары при этом работали. В апреле, когда тут фиксировали по несколько десятков случаев в день, общепит был полностью закрыт.

На фоне этого народ отправился на избирательные участки. "Представьте избирательные участки в школах, куда весь день свободно идут люди. Они шли туда просто в масках, в лучшем случае респираторы. Более чем сомневаюсь, что там протирали антисептиком дверные ручки", - говорит Витольд Янчис.

Общество, по словам Олега Ерофеева, тоже расслабилось. "Страна была поделена на зоны, Вильнюс был в красной зоне, а приморские города - в желтой. В красной зоне нужно было носить маски в том числе на улице, в желтой - не нужно было. Так люди на выходных массово ехали на море", - говорит он.

Уже в конце ноября ежедневное количество подтвержденных случаев выросло до тысячи. И только на этом этапе правительство закрыло общепит. Однако распространение вируса не замедлилось. К началу декабря в Литве подтверждали уже по 3000 случаев в день.

"Ставят чипсы и торгуют"

Партия Саулюса Сквернялиса проиграла выборы и оказалась в оппозиции, а новое правительство Ингриды Шимоните ввело строгий локдаун сразу после вступления в свои полномочия. С 14 декабря жителям Литвы запрещено покидать дома без острой необходимости (работа, покупка продуктов питания, похороны), запрещено покидать границы своих муниципалитетов, на дорогах выставлены блокпосты. Все образовательные учреждения закрыты, непродуктовые магазины тоже закрыты.

Однако, по словам Бернараса Ивановаса, литовцы воспринимают локдаун с недоверием. "Я специально прошелся посмотреть на магазины. Вот весной такого не было, а сейчас они работают на вынос. То есть, приходишь в магазин электроники, говоришь, что тебе нужно - тебе это выдают. Непродуктовые магазины ставят у себя стенды с чипсами и остаются открытыми", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Между тем, к середине декабря Литва стала не только одной из самых больных в Европе, но и самой больной в мире. New York Times сообщила, что за семь дней в расчете на 100 тыс. человек в Литве зафиксировано 97,4 случая.

И если во многих европейских странах более высокая вторая волна заражения коронавирусом не совпадает с пиком смертности из-за банального увеличения тестирования, то в Литве смертность в разы выше, чем весной.

Бернарас Ивановас считает, что хороших решений у этой ситуации нет.

"Предыдущая власть издевалась над малым и средним бизнесом. Им говорили - что вы за бизнес, если можете обанкротиться за два месяца, - говорит он. - Народ разочаровался. Денег нет, а питаться надо".

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